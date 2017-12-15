Пирес: "Думаю, Мбаппе поступил очень правильно, не перейдя в "Реал"

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Пирес: "Думаю, Мбаппе поступил очень правильно, не перейдя в "Реал"Бывший полузащитник лондонского "Арсенала" Робер Пирес доволен тем, что звездный француз Килиан Мбаппе отказался от перехода в "Реал" и стал игроком ПСЖ.

"Думаю, Мбаппе поступил очень правильно, не перейдя в "Реал". Для него было важно остаться во Франции. Он молод, и ему необходимо снова подвергнуть себя испытанию. Так что для меня и ПСЖ это была отличная новость. Знаю, что Зидан и руководство "Реала" хотели приобрести его. Возможно, когда-нибудь он перейдёт в "Реал". Но повторяю, для него и его семьи было важно, чтобы он остался во Франции", — сказал он.

Читайте: Мбаппе: "Я бежал, чувствуя, что защитник пытается свалить меня" | http://soccernews.ru

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