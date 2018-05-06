Пирес хочет видеть нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Арсенале"

Теги арсенал лондонантони мартиаль

Пирес хочет видеть нападающего "Манчестер Юнайтед" в "Арсенале"

Экс-игрок "Арсенала" Робер Пирес назвал футболиста, который нужен "канонирам".

"Я большой фанат Мартиаля. Он очень быстр, обладает превосходным дриблингом и имеет потенциал бомбардира. Но я думаю, что он должен больше играть. Не знаю, почему он не играет в "МЮ". Буду рад Мартиалю в "Арсенале" - приводит слова Пиреса Mirror.

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