Пирес назвал лучшего игрока АПЛ

Чемпион мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес назвал лучшего игрока английской Премьер-Лиги.

"Я не думаю, что Кевин Де Брюйне является лучшим игроком Европы. Но он - лучший в Премьер-Лиге на данный момент, а Харри Кейн находится рядом с ним", - приводит слова бывшего футболиста The Sun.

Напомним, также Пирес назвал лучшую команду Европы. | soccernews.ru