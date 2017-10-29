Пирес назвал лучшего игрока АПЛ

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Пирес назвал лучшего игрока АПЛЧемпион мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес назвал лучшего игрока английской Премьер-Лиги.

"Я не думаю, что Кевин Де Брюйне является лучшим игроком Европы. Но он - лучший в Премьер-Лиге на данный момент, а Харри Кейн находится рядом с ним", - приводит слова бывшего футболиста The Sun.

Напомним, также Пирес назвал лучшую команду Европы. | soccernews.ru

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