Пирес назвал лучшую команду Европы

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Пирес назвал лучшую команду ЕвропыЧемпион мира и Европы в составе сборной Франции Робер Пирес назвал лучшую команду Европы на сегодняшний день.

"Я думаю, что "Манчестер Сити" - лучшая команда Европы на данный момент. Сразу за ними идет ПСЖ. Я думаю, что "Манчестер Сити" выиграет Лигу Чемпионов. У них - самый сильный состав в Европе. Посмотрите на их скамью запасных, где сидит Бернарду Силва - игрок одной из лучших команд Европы прошлого сезона", - цитирует бывшего футболиста The Sun.

Напомним, "Манчестер Сити" хочет заполучить Алексиса Санчеса бесплатно. | soccernews.ru

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