Пирес назвал ошибкой уход Алексиса Санчеса из "Арсенала"

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Пирес назвал ошибкой уход Алексиса Санчеса из "Арсенала"

Легенда "Арсенала" Робер Пирес назвал ошибкой уход нападающего Алексиса Санчеса из лондонского клуба.

"Санчес должен был остаться в "Арсенале", где он являлся одной из главных звёзд. Кроме того, ему больше подходит стиль игры "канониров". Алексис был очень хорош в "Арсенале". Он отличный футболист и выдающийся профессионал, что в своё время помогло команде выиграть несколько трофеев" - приводит слова Пиреса El Mercurio.

29-летний Санчес выступал за "Арсенал" с 2014 по 2018 год, сыграл 166 матчей, забил 80 мячей и сделал 45 ассистов. В январе этого года чилиец перебрался в "МЮ", провёл 26 игр, отличился 4 голами и 6 результативными передачами.  

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