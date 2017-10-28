Пирес поделился мнением о возможном трансфере Лемара в "Арсенал"

Экс-футболист "Арсенала" Робер Пирес высказался о возможном трансфере хавбека "Монако" Тома Лемара в лондонский клуб.

"Не знаю, перейдет ли Лемар в "Арсенал" в январе. Венгер пытался подписать футболиста, действительно многое делал, чтобы осуществить этот трансфер. Но я думаю, что теперь этот переход маловероятен.

Не считаю, что Лемар стоит 100 миллионов евро. Но сейчас безумный трансферный рынок. Сколько бы сейчас стоили Зидан или Роналдиньо?" - приводит слова Пиреса 101greatgoals.

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