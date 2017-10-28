Пирес поделился мнением о возможном трансфере Лемара в "Арсенал"
Экс-футболист "Арсенала" Робер Пирес высказался о возможном трансфере хавбека "Монако" Тома Лемара в лондонский клуб.
"Не знаю, перейдет ли Лемар в "Арсенал" в январе. Венгер пытался подписать футболиста, действительно многое делал, чтобы осуществить этот трансфер. Но я думаю, что теперь этот переход маловероятен.
Не считаю, что Лемар стоит 100 миллионов евро. Но сейчас безумный трансферный рынок. Сколько бы сейчас стоили Зидан или Роналдиньо?" - приводит слова Пиреса 101greatgoals.
Читайте также: Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Голы Месси и Паулиньо приносят "Барселоне" победу над "Атлетиком"
-
"Вильярреал" увозит ничью со стадиона "Атлетико"
-
Гол Азара приносит "Челси" выездную победу над "Борнмутом"
Лента новостей
-
Хайнкес похвалил Хамеса за игру в матче с "РБ Лейпцигом"
-
Тренер "Жироны" ответил на вопрос, будет ли персональная опека против Роналду
-
Монтелла: "Исход встречи решил топ-футболист, создавший два гола из ничего"
-
Бускетс: "Тер Штеген сыграл ключевую роль в нашей победе"
-
Соуза основной кандидат на смену Монтеллы
-
Без права на ошибку: "Наполи" принимает "Сассуоло" на "Сан-Паоло"
-
Битва за чемпионство в первом круге: "Зенит" схлестнется с "Локомотивом"
-
Жаркое противостояние Каталонии и Мадрида: "Реал" едет на встречу с "Жироной"
-
Вальверде прокомментировал победу над "Атлетиком"
-
Горетцка испытывает проблемы с мышцами ноги
-
Шалимов как минимум до зимы останется у руля "Краснодара"
-
Перес решил не продавать Бэйла
-
"Севилья" – "Леганес" - 2:1 (обзор)
-
"Севилья" не без труда взяла верх над "Леганесом"
-
"Челси" готовит сумасшедшее предложение по Саулю
-
Фонсека: "Ничья со "Сталью" проявила недооценку противника"
-
Глушаков: "В матче с "Ростовом" сработало старое футбольное правило"
-
"Ливерпуль" теряет Ловрена
-
"Боавишта" – "Порту" - 0:3 (обзор)
-
"Порту" на выезде разгромил "Боавишту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|10
|28
|2
|Манчестер Юнайтед
|10
|23
|3
|Тоттенхэм
|10
|20
|4
|Челси
|10
|19
|5
|Арсенал Лондон
|10
|19
|6
|Ливерпуль
|10
|16
|7
|Уотфорд
|10
|15
|8
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|14
|9
|Бернли
|9
|13
|10
|Саутгемптон
|9
|12
|11
|Хаддерсфилд Таун
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|11
|13
|Сток Сити
|10
|11
|14
|Вест Бромвич Альбион
|10
|10
|15
|Лестер Сити
|9
|9
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|9
|17
|Суонси Сити
|10
|8
|18
|Эвертон
|9
|8
|19
|Борнмут
|10
|7
|20
|Кристал Пэлас
|10
|4