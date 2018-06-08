Пирес прокомментировал переход Лихтштайнера в "Арсенал"

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Пирес прокомментировал переход Лихтштайнера в "Арсенал"

Экс-игрок "Арсенала" Робер Пирес поделился мнением о трансфере Штефана Лихтштайнера в лондонский клуб.

"Я думаю, Штефан - отличный футболист. Многие говорят о возрасте, но я не считаю это проблемой. Он хороший воин на футбольном поле, поэтому это прекрасное подписание для "Арсенала". Нам нужен был футболист подобного плана. Он профессионал и принесет "Арсеналу" много пользы" - приводит слова Пиреса Metro.

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