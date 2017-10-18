Пирес рассказал, почему ухудшилась игра Озила

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес высказался об ухудшении игры Месута Озила в этом сезоне.

"Озил - это воин, который хочет выигрывать, и сейчас создаётся впечатление, что он раздражён тем, что "Арсенал" не смог собрать состав, который способен побеждать. Клуб потратил деньги только на Ляказетта. Для борьбы за трофеи этого недостаточно" - приводит слова Пиреса ESPN.

Отметим, что в этом сезоне 29-летний Озил сыграл за "Арсенал" 6 матчей и не отличался результативными действиями.

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