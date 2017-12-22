Пирес считает, что "Манчестер Сити" по силам повторить достижение "Арсенала"

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Пирес считает, что "Манчестер Сити" по силам повторить достижение "Арсенала"

Экс-полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что "Манчестер Сити" по силам повторить достижение "канониров", которые сезон 2003/04 прошли без поражений в АПЛ.

"Манчестер Сити" в этом сезоне играет очень хорошо. Но их ждёт долгий путь - сейчас только середина чемпионата. Впрочем, для "Арсенала" это проблемой не стало. Мы взяли титул, оставшись непобеждёнными. И я думаю, что "Манчестер Сити" может побить рекорд" - приводит слова Пиреса Goal.com.

Отметим, что "Манчестер Сити" в первых 18 турах текущего розыграша АПЛ одержал 17 побед и 1 раз сыграл вничью.   

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