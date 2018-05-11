Пирес считает продажу Депая ошибкой "Манчестер Юнайтед"

Теги мемфис депайманчестер юнайтед

Пирес считает продажу Депая ошибкой "Манчестер Юнайтед"

Экс-игрок "Арсенала" Робер Пирес высказался об уходе Мемфиса Депая из "Манчестер Юнайтед".

"Депай - выдающийся игрок. В настоящее время он является ключевым футболистом "Лиона". Думаю, "Манчестер Юнайтед" сделал ошибку, продав его" - приводит слова Пиреса Metro.

В текущем сезоне Депай провел за "Лион" 49 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 15 ассистов.

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