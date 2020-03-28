Пирес составил символическую сборную из футболистов, с которыми выступал

Экс-игрок сборной Франции Робер Пирес назвал символическую сборную из игроков, с которыми выступал ранее.

Команда Пиреса выглядит следующим образом: Бартез, Тюрам, Блан, Десайи, Коул, Жилберто Силва, Виейра, Зидан, Касорла, Анри, Бергкамп.

Отметим, что за свою карьеру Пирес успел поиграть в "Метце", "Марселе", "Арсенале", "Вильярреале", "Астон Вилле" и "Гоа".

Также на счету Пиреса 79 матчей за сборную Франции, в составе которой он становился чемпионом мира и Европы.

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