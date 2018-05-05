Пирес советует "Арсеналу" подписать игрока дортмундской "Боруссии"

Экс-игрок "Арсенала" Робер Пирес предлагает "канонирам" приобрести защитника дортмундской "Боруссии".

"Полагаю, что укрепление защиты должно стать главной задачей нового тренера. На мой взгляд, Сократис Папастатопулос будет прекрасным подписанием. Он стабильно играет в "Боруссии", и мне бы хотелось, чтобы он возглавил защитную линию "Арсенала" - приводит слова Пиреса The Sport Review.

Ориентировочная стоимость трансфера составляет 20 миллионов евро.

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