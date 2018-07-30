Пирес советует двум игрокам "Арсенала" покинуть клуб

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Пирес советует двум игрокам "Арсенала" покинуть клуб

Экс-игрок "Арсенала" Робер Пирес высказался о будущем вратарей Давида Оспины и Петера Чеха.

"Арсенал" потратил много средств на покупку Лено. Было бы неразумно оставлять его на скамейке запасных. Это новый первый номер в воротах команды, на мой взгляд.

Я не знаю, какое будущее ждет Оспину и Чеха, но они наверняка должны подумать о переходе в другие клубы" - приводит слова Пиреса Tribalfootball.

Напомним, что трансфер Лено обошелся "Арсеналу" в 25 миллионов евро.

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