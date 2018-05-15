Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"

Теги арсенал лондонпатрик виейра

Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что Патрик Виейра мог бы стать хорошим тренером для лондонского клуба.

"Я видел список претендентов на пост наставника "Арсенала": Аллегри, Анчелотти, Артета. Я думаю, что каждый из них мог бы тренировать "Арсенал". Пожалуй, что у Аллегри и Анчелотти есть преимущество за счет их опыта.

Но я думаю, что Виейра может добиться успехов с "Арсеналом". Я говорю это не только потому, что он мой друг. Патрик хорошо работает с "Нью-Йорк Сити". Он рассказывал, насколько это тяжелая работа. Виейра знает "Арсенал" и Премьер-лигу. Уверен, что он готов тренировать "Арсенал", – приводит слова Пиреса BT Sport.

Напомним, что "Арсенал" продолжает поиск тренера, который заменит Арсена Венгера.

Не пропустите: Анчелотти отказал клубу АПЛ ради "Наполи". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Марадона стал главным тренером и президентом клуба из Беларуси

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов