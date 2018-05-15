Пирес: "Виейра может добиться успехов с "Арсеналом"

Бывший полузащитник "Арсенала" Робер Пирес считает, что Патрик Виейра мог бы стать хорошим тренером для лондонского клуба.

"Я видел список претендентов на пост наставника "Арсенала": Аллегри, Анчелотти, Артета. Я думаю, что каждый из них мог бы тренировать "Арсенал". Пожалуй, что у Аллегри и Анчелотти есть преимущество за счет их опыта.

Но я думаю, что Виейра может добиться успехов с "Арсеналом". Я говорю это не только потому, что он мой друг. Патрик хорошо работает с "Нью-Йорк Сити". Он рассказывал, насколько это тяжелая работа. Виейра знает "Арсенал" и Премьер-лигу. Уверен, что он готов тренировать "Арсенал", – приводит слова Пиреса BT Sport.

Напомним, что "Арсенал" продолжает поиск тренера, который заменит Арсена Венгера.

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