Пирес высказался об игре Роналду в период его карьеры в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-игрок лондонского "Арсенала" Робер Пирес высказался об игре против Криштиану Роналду в период выступлений португальца за "Манчестер Юнайтед".

"Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидел его игру: "Этот парень очень быстрый". Когда он разгонялся, его невозможно было остановить. Это поражало.

Было трудно сказать, сможет ли он достичь того уровня, на котором пребывает сейчас, однако он превратился в "машину" по завоеванию трофеев. Он выигрывал в "Юнайтед", выигрывал в "Мадриде", выигрывал в сборной Португалии...

Поединки между "МЮ" и "Арсеналом" всегда проходили с высоким накалом эмоций. Криштиану много финтил, и в Англии его не любили. Его били. Против англичан нельзя так играть, тем более на "Хайбери", дома у "Арсенала". Его оскорбляли, били.

В первое время ему было тяжело это принять. Футбол в Англии отличается от других стран. Но Роналду быстро учился и со временем стал одним из лучших игроков в АПЛ.

Когда речь идет о Роналду, главное, о чем следует говорить, – это голы. Он идеально их забивает. Он играет ради голов и ради трофеев. Он машина", – цитирует Пиреса Record.

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