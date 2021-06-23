Пирес высказался об игре Роналду в период его карьеры в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен
Экс-игрок лондонского "Арсенала" Робер Пирес высказался об игре против Криштиану Роналду в период выступлений португальца за "Манчестер Юнайтед".
"Первая мысль, которая пришла мне в голову, когда я увидел его игру: "Этот парень очень быстрый". Когда он разгонялся, его невозможно было остановить. Это поражало.
Было трудно сказать, сможет ли он достичь того уровня, на котором пребывает сейчас, однако он превратился в "машину" по завоеванию трофеев. Он выигрывал в "Юнайтед", выигрывал в "Мадриде", выигрывал в сборной Португалии...
Поединки между "МЮ" и "Арсеналом" всегда проходили с высоким накалом эмоций. Криштиану много финтил, и в Англии его не любили. Его били. Против англичан нельзя так играть, тем более на "Хайбери", дома у "Арсенала". Его оскорбляли, били.
В первое время ему было тяжело это принять. Футбол в Англии отличается от других стран. Но Роналду быстро учился и со временем стал одним из лучших игроков в АПЛ.
Когда речь идет о Роналду, главное, о чем следует говорить, – это голы. Он идеально их забивает. Он играет ради голов и ради трофеев. Он машина", – цитирует Пиреса Record.
Также не пропустите: Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала
-
Рибери может покинуть "Фиорентину"
-
Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
-
"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока
-
"Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала"
Лента новостей
-
Испания уничтожила Словакию, Швеция вырвала победу над Польшей
-
Чеферин высказался о запрете радужной подсветки на "Альянц Арене"
-
Сборная Испании впервые в своей истории не забила 5 пенальти кряду
-
Форсберг забил второй по скорости гол на Евро
-
Зарема Салихова объявила о закрытии своего телеграм-канала
-
"Челси" может отдать Билли Гилмора в аренду
-
1
Пирес высказался об игре Роналду в период его карьеры в "Манчестер Юнайтед"
-
"Арсенал" интересуется лучшим бомбардиром "Эвертона"
-
Рибери может покинуть "Фиорентину"
-
Малафеев дал оценку игре Сафонова в матче против Дании
-
Луис Энрике высказался о готовности сборной Испании перед матчем против Словакии
-
"ПСЖ" согласовал личный контракт с Хакими и предложил "Интеру" огромную сумму за игрока
-
"Тоттенхэму" отказал экс-тренер "Реала"
-
"ПСЖ" в пятницу хочет объявить о подписании Доннаруммы
-
Кудряшов прокомментировал выступление на Евро-2020
-
Агент Жиго высказался о натурализации игрока
-
Витория высказался о вакцинации
-
Официально: Николас Гонсалес - футболист "Фиорентины"
-
"Манчестер Юнайтед" не намерен отпускать Погба этим летом
-
Индзаги дал совет совет Мбаппе и сказал, что ему нужно сделать чтобы достичь уровня Роналду
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18