Пирес высоко отозвался о Лемаре

Экс-игрок "Арсенала" и сборной Франции Робер Пирес положительно отозвался о хавбеке "Монако" Тома Лемаре.

"Мне очень нравится игра Лемара. На мой взгляд, Лемар уже сейчас один из лучших французских игроков. Он умеет всё: может играть слева, может играть справа, может забивать голы, может отдать превосходный пас. Очень разносторонний футболист" - приводит слова Пиреса Sky Sports.

В прошлом сезоне Лемар провел 55 матчей, отметился 14 голами и 16 ассистами.

Читайте также: Лемар хочет перейти в "Арсенал". | http://soccernews.ru