Пирло: "Был удивлен тем, что игроки "Баварии" добивались отставки Анчелотти"

Полузащитник американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло высказался об увольнении Карло Анчелотти из мюнхенской "Баварии".

" Увольнение Анчелотти? Да, я был удивлен этому, потому что именно игроки добивались его "головы". Оно объясняется его отношениями с подопечными ", - приводит слова 38-летнего хавбека Gazzetta dello Sport.

Напомним, зимой Пирло завершит свою карьеру игрока. | soccernews.ru