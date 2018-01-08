Пирло: "Если ван Дейк стоит 80 миллионов евро, то Коутиньо - в два раза дороже"



Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло прокомментировал переход бразильского хавбека Филиппе Коутиньо из "Ливерпуля" в "Барселону".

"Учитывая текущую ситуацию с сумасшедшими ценами, сумма трансфера Коутиньо соответствует нынешнему рынку. Если Вирджил ван Дейк стоит 80 миллионов, то Коутиньо стоит вдвое дороже. Это справедливо", - приводит слова Пирло Sky Sport Italia.

Напомним, что 26-летний ван Дейк перешел из "Саутгемптона" в "Ливерпуль" за 79 миллионов евро.

Что касается 25-летнего Коутиньо, то он обошелся "Барселоне" в 120 миллионов евро. Эта сумма может вырасти еще на 40 миллионов за счет бонусов.

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