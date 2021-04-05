Пирло грозит отставка в случае поражения от "Наполи"
Фото: Твиттер @juventusfc
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может в ближайшее время потерять работу, сообщает Corriere della Sera.
По информации источника, дальнейшая судьба специалиста на посту главного тренера "старой синьоры" зависит от перенесенного матча 3-го тура итальянской Серии А против "Наполи". В случае, если встреча закончится поражение туринского клуба, то итальянец может быть уволен.
Напомним, слухи о возможной отставке Пирло ходят уже некоторое время. Это связано с неудачной игрой в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда "Ювентус" вылетел от "Порту" и положение в таблице чемпионата Италии, где команда занимает только пятое место, имея в своем активе 56 очков.
Матч "Ювентус" — "Наполи" состоится 7 апреля. Начало в 19.45 по московскому времени.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17