Пирло грозит отставка в случае поражения от "Наполи"

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Пирло грозит отставка в случае поражения от "Наполи"Фото: Твиттер @juventusfc 
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло может в ближайшее время потерять работу, сообщает Corriere della Sera.

По информации источника, дальнейшая судьба специалиста на посту главного тренера "старой синьоры" зависит от перенесенного матча 3-го тура итальянской Серии А против "Наполи". В случае, если встреча закончится поражение туринского клуба, то итальянец может быть уволен.

Напомним, слухи о возможной отставке Пирло ходят уже некоторое время. Это связано с неудачной игрой в 1/8 финала Лиги Чемпионов, когда "Ювентус" вылетел от "Порту" и положение в таблице чемпионата Италии, где команда занимает только пятое место, имея в своем активе 56 очков.

Матч "Ювентус" — "Наполи" состоится 7 апреля. Начало в 19.45 по московскому времени.

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