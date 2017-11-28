Пирло: "Как я забивал со штрафных? Я говорил себе, что не забить просто невозможно"

Итальянский полузащитник Андреа Пирло рассказал, как ему удавалось забивать так много голов штрафных ударов.

"Я всегда говорил себе, что не забить просто невозможно. Иногда было достаточно перебросить стенку, чтобы забить гол. В футболе, как и в жизни, все решают миллиметры – они могут повлиять и на гол, и на человеческую жизнь. Также необходимо отметить, что у меня был талант. Я даже не задумывался над тем, как стать перед мячом или занять правильную позицию. Я всегда тщательно готовился к моменту удара. Я чистил мяч перед ударом, так как не хотел, чтобы он был грязным. Я бил не с подъема или внутренней стороной стопы, а скорее, двумя пальцами. Я всегда был готов праздновать гол еще до того, как мяч долетит до ворот. По полету мяча я уже знал, будет гол или нет.

В "Милане" я играл с Бэкхемом, Роналдиньо, Зеедорфом... Все они обладали отличным ударом. Мы следили друг за другом и воровали секреты удара. Я много наблюдал за Жуниньо, но так и не понял, как он бьет. В итоге я изобрел свой собственный способ бить штрафные", - приводит слова Пирло Football Italia.

Напомним, что 38-летний Пирло недавно объявил о завершении игровой карьеры.

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