Пирло: "Как я забивал со штрафных? Я говорил себе, что не забить просто невозможно"
Итальянский полузащитник Андреа Пирло рассказал, как ему удавалось забивать так много голов штрафных ударов.
"Я всегда говорил себе, что не забить просто невозможно. Иногда было достаточно перебросить стенку, чтобы забить гол. В футболе, как и в жизни, все решают миллиметры – они могут повлиять и на гол, и на человеческую жизнь. Также необходимо отметить, что у меня был талант. Я даже не задумывался над тем, как стать перед мячом или занять правильную позицию. Я всегда тщательно готовился к моменту удара. Я чистил мяч перед ударом, так как не хотел, чтобы он был грязным. Я бил не с подъема или внутренней стороной стопы, а скорее, двумя пальцами. Я всегда был готов праздновать гол еще до того, как мяч долетит до ворот. По полету мяча я уже знал, будет гол или нет.
В "Милане" я играл с Бэкхемом, Роналдиньо, Зеедорфом... Все они обладали отличным ударом. Мы следили друг за другом и воровали секреты удара. Я много наблюдал за Жуниньо, но так и не понял, как он бьет. В итоге я изобрел свой собственный способ бить штрафные", - приводит слова Пирло Football Italia.
Напомним, что 38-летний Пирло недавно объявил о завершении игровой карьеры.
Не пропустите: Румменигге: "В следующем сезоне у "Баварии" будет другой тренер". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Топ-7 лучших линий защиты текущего сезона
-
В погоне за очередным рекордом: "Манчестер Сити" против "Саутгемптона"
-
"Челси" принимает "Суонси" на "Стэмфорд Бридж"
-
Теперь на "Камп Ноу": "Барселона" принимает "Мурсию" в ответном поединке Кубка Испании
-
Без нервов не обойдется: "Ливерпуль" навестит негостеприимный "Сток Сити"
Лента новостей
-
Президент "Локомотива": "Абсолютно не беспокоит возвращение "Спартака" в чемпионскую гонку"
-
Эллардайс возглавил "Эвертон"
-
"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро
-
Игуаин может восстановиться к матчу с "Наполи"
-
"Барселона" заинтересовалась Виллианом
-
Лунев может сыграть с "Уралом"
-
"Зенит" готов заплатить за Смолова 20 миллионов евро
-
Бэйл: "Было приятно вернуться на поле"
-
Рейнгольд: "Ощущение такое, что Манчини просто пофиг на игру"
-
Гильерме: "Восстанавливаюсь быстро, но до конца года не сыграю"
-
Бранислав Иванович поработал на доставке пиццы
-
Ургант станет ведущим шоу жеребьевки ЧМ-2018
-
Будущий наставник "Эвертона" Эллардайс уступает по числу матчей в АПЛ только Фергюсону, Венгеру, Реднаппу и Мойесу
-
Московские клубы поборются за нападающего "Тосно" Маркова
-
Левандовски: "Возможно, причиной большого количества мышечных травм являются тренировки Анчелотти"
-
Ди Мария отклонил выгодное предложение из Китая ради перехода в январе в европейский топ-клуб
-
На Луиса Энрике появился новый претендент
-
Манчини назвал лучших молодых игроков РФПЛ
-
Гризманн отклонил предложения Гвардиолы, "Тоттенхэма" и ПСЖ
-
Рамос потребовал от Переса отказаться от одной из возможных зимних покупок
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Наполи
|14
|38
|2
|Интер Милан
|14
|36
|3
|Ювентус
|14
|34
|4
|Рома
|13
|31
|5
|Лацио
|13
|29
|6
|Сампдория
|13
|26
|7
|Милан
|14
|20
|8
|Болонья
|14
|20
|9
|Кьево
|14
|20
|10
|Аталанта
|14
|19
|11
|Торино
|14
|19
|12
|Фиорентина
|14
|18
|13
|Кальяри
|14
|15
|14
|Удинезе
|13
|12
|15
|Кротоне
|14
|12
|16
|Сассуоло
|14
|11
|17
|Дженоа
|14
|10
|18
|СПАЛ
|14
|10
|19
|Хеллас Верона
|14
|9
|20
|Беневенто
|14
|0