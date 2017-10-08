Пирло: "Конте - один из лучших тренеров мира"

Полузащитник американского "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло похвалил главного тренера лондонского "Челси" Антонио Конте.

" Он очень быстро реагирует на события, которые происходят на поле. Он обладает огромной волей к победе и старается добиваться максимума. Он - один из лучших тренеров в мире ", - приводит слова 38-летнего хавбека Gazzetta dello Sport.

Напомним, Пирло высказался об увольнении Анчелотти из "Баварии". | soccernews.ru