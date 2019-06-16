Пирло, Лэмпард и Тотти попали в символическую сборную ЕвроU21 всех времен

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Пирло, Лэмпард и Тотти попали в символическую сборную ЕвроU21 всех времен

Официальный сайт УЕФА объявил итоги голосования среди болельщиков в опросе "Символическая сборнаяU21 всех времен".

В нее вошли:

Вратарь: Мануэль Нойер (Германия)

Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия)

Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия)

Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).

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