Пирло, Лэмпард и Тотти попали в символическую сборную ЕвроU21 всех времен
Официальный сайт УЕФА объявил итоги голосования среди болельщиков в опросе "Символическая сборнаяU21 всех времен".
В нее вошли:
Вратарь: Мануэль Нойер (Германия)
Защитники: Бранислав Иванович (сборная Сербии), Матс Хуммельс (Германия), Алессандро Неста, Джорджо Кьеллини (оба – Италия)
Полузащитники: Фрэнк Лэмпард (Англия), Андреа Пирло (Италия), Хави Эрнандес (Испания), Месут Озил (Германия)
Нападающие: Франческо Тотти (Италия), Рауль Гонсалес (Испания).
Не пропустите: Месси очень нужны трофеи со сборной, но его влияние все портит - Кубок Америки 2019 это подтверждает. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Аталанта" близка к покупке трансферной цели "Спартака"
-
1
Погба не сумел забить необычный штрафной удар. В стенке стояли борцы сумо
-
"Зенит" подтвердил уход Лодыгина
-
Форвард "Динамо" перешел в "Арсенал"
-
Пирло, Лэмпард и Тотти попали в символическую сборную ЕвроU21 всех времен
-
Президент ПСЖ пригрозил игрокам клуба
-
Гончаренко сообщил планы ЦСКА на первый предсезонный сбор
-
1
37-летний Срна может перейти в "Рому"
-
2
Боец ММА Хабиб заставил юного фаната "Барселоны" сказать "Хала Мадрид"
-
Стадион, построенный к ЧМ-2018, вновь пострадал из-за дождя
-
Хавбек "Спартака" Фернандо во второй раз стал отцом
-
Сарри уступил лишь Моуринью по числу побед в "Челси" в дебютном сезоне
-
"Манчестер Юнайтед" хочет купить 16-летнего французского таланта
-
1
Алвес: "Определюсь со своим будущим в ПСЖ после Кубка Америки"
-
2
Лодыгин хочет покинуть "Зенит"
-
1
В Премьер-лиге в следующем сезоне мяч будет с розовыми вставками
-
6
"Челси" не будет увольнять Лэмпарда в течение первых двух лет
-
В "Челси" прокомментировали уход Сарри
-
"Манчестер Юнайтед" не собирается продавать Погба
-
1
"Арсенал" не будет покупать Карраско
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
|98
|2
|Ливерпуль
|38
|97
|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16