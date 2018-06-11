Пирло: "Месси нужно выиграть Чемпионат Мира, чтобы быть причисленным к лучшим"

Чемпион мира 2006-го года в составе сборной Италии Андреа Пирло высказался о значимости выигрыша Чемпионата Мира для капитана национальной команды Аргентины Лионеля Месси.

"Победа на мундиале в России будет важной как для самого Месси, так и для всей Аргентины. Месси всегда сравнивают с Марадоной, но ему нужно выиграть Чемпионат Мира. Потому что тот, кто не выиграл Чемпионат Мира, не может быть причислен к лучшим игрокам в истории", - цитирует бывшего футболиста goal.com.

Напомним, Салах высказался о своих сравнениях с Месси и Роналду. | soccernews.ru