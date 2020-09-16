Пирло, Мотта и еще ряд экс-игроков Серии А получили тренерские лицензии категории Pro

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Пирло, Мотта и еще ряд экс-игроков Серии А получили тренерские лицензии категории Pro

Ряд экс-игроков Серии А получили тренерские лицензии категории Pro, которая позволяет им работать на высшем уровне.

Среди специалистов, получивших лиценции были Андреа Пирло, Тиаго Мотта, Лука Тони, Кристиан Киву, Морган Де Санктис, Мохамед Каллон.

Сообщается, что лучший результат на экзамене показал Мотта (108 баллов из 110 возможных). У Пирло на 1 балл меньше. Летом специалист возглавил "Ювентус".

20 сентября Пирло проведет свою первую официальную встречу в роли главного тренера. В этот день "Юве" встретится с "Сампдорией".

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