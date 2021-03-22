Пирло может летом покинуть "Ювентус"

Теги андреа пирлоювентус

Пирло может летом покинуть "Ювентус"Фото: Твиттер @juventusfc
Будущее главного тренера "Ювентуса" Андреа Пирло в команде под угрозой.

Как сообщает Tuttosport, руководство туринского клуба в конце сезона поднимет вопрос о дальнейшей судьбе 41-летнего специалиста. Если итоги окажутся неудовлетворительными, то вероятность расторжения контракта будет очень высокой.

В "Ювентусе" хотят видеть не только улучшение результатов команды, но и более убедительную игру. Вылет из 1/8 финала Лиги Чемпионов и неудачные матчи в Серии А заставляют задуматься о необходимости изменений.

Напомним, Пирло возглавил команду в августе 2020 года, что стало первым тренерским опытом в его карьере.

В текущем сезоне чемпионата Италии "Ювентус" занимает третье место, имея в своем активе 55 очков после 27 туров. Отставание от идущего первым "Интера" составляет уже 10 баллов.

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