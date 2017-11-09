Пирло может получить должность в "Челси"

Лондонский "Челси" уже определился с кандидатами на замену Майкла Эменало, занимавшему пост технического директора клуба.

Так, по сведениям The Telegraph, освободившуюся должность в структуре "аристократов" могут занять Андреа Пирло, завершивший на этой неделе карьеру игрока, Дидье Дрогба, выступающий за американский "Финикс Райзинг", и Леонид Слуцкий, возглавляющий "Халл Сити".