Пирло может получить должность в "Челси"

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Пирло может получить должность в "Челси"Лондонский "Челси" уже определился с кандидатами на замену Майкла Эменало, занимавшему пост технического директора клуба.

Так, по сведениям The Telegraph, освободившуюся должность в структуре "аристократов" могут занять Андреа Пирло, завершивший на этой неделе карьеру игрока, Дидье Дрогба, выступающий за американский "Финикс Райзинг", и Леонид Слуцкий, возглавляющий "Халл Сити".

Напомним, Конте сожалеет об уходе Эменало из "Челси". | soccernews.ru

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