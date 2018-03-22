Пирло может вернуться в сборную Италии

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло встретился с представителями Федерации футбола Италии, сообщает Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, экс-хавбек готов войти в тренерский штаб сборной, если ее возглавят Антонио Конте или Карло Анчелотти.

Ожидается, что решение по новому тренеру может быть принято до Чемпионата Мира в России.

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