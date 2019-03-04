Пирло может вернуться в "Ювентус"

Легенда итальянского футбола Андреа Пирло может получить должность в "Ювентусе".

Как сообщает Football Italia, 39-летний Пирло может занять пост наставника "Ювентуса" U-23, которую сейчас занимает Мауро Зирончелли.

Отметим, что Пирло сейчас является футбольным экспертом, но у него есть лицензия, позволяющая работать с молодежными командами.

Пирло выступал за "Ювентус" с 2011 по 2015 год. С туринским клубом Пирло завоевал 9 трофеев, в том числе Лигу Чемпионов.

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