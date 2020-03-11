Пирло может вернуться в "Ювентус"

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Пирло может вернуться в "Ювентус"

Бывший полузащитник "Ювентуса" Андреа Пирло может вернуться в туринский клуб в качестве тренера, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Пирло вскоре станет тренером молодежного состава U-23.  Сейчас специалист учится на тренера и через некоторое время получит диплом UEFA Pro.

40-летний Пирло выступал за "Ювентус" на протяжении четырех лет. В составе туринцев он четырежды становился чемпионом Италии.

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