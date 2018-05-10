Пирло может войти в тренерский штаб Манчини

Известный полузащитник Андреа Пирло может войти в тренерский штаб Роберто Манчини, если тот возглавит сборную Италии.

Как сообщает Football Italia, нынешний наставник "Зенита" заинтересован в приглашении 38-летнего экс-футболиста, несмотря на отсутствие у него тренерского опыта.

Напомним, что Пирло завершил карьеру в ноябре прошлого года.

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