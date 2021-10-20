Пирло может возглавить аутсайдера Серии А

Фото твиттер Андреа Пирло

Бывший главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло является кандидатом на пост наставника "Сампдории".

По информации Calciomercato, 42-летний специалист может сменить Роберто Д′Аверсу в самое ближайшее время.

"Сампдория" провалила старт текущего сезона, набрав 6 очков в 8 турах Серии А. Команда идёт на 19-м месте в таблице Кальчо.

Пирло остаётся без работы с 28 мая, когда "Ювентус" объявил об его увольнении с должности тренера.

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