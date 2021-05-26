Пирло может возглавить другой итальянский клуб

Теги ювентусандреа пирлосассуоло

Пирло может возглавить другой итальянский клуб Фото твиттер Андреа Пирло

Будущее наставника "Ювентуса" Андреа Пирло остается неопределенным.

Как сообщает журналист Николо Скира, в случае ухода из "старой синьоры" Пирло может возглавить "Сассуоло".

Ранее тренер "Сассуоло" Франческо Де Дзерби перебрался в "Шахтер", а руководство клуба высоко оценивает работу Пирло.

По итогам сезона "Ювентус" финишировал в Серии А на четвертом месте, а "Сассуоло" - на восьмом.

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