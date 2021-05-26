Пирло может возглавить другой итальянский клуб

Фото твиттер Андреа Пирло

Будущее наставника "Ювентуса" Андреа Пирло остается неопределенным.

Как сообщает журналист Николо Скира, в случае ухода из "старой синьоры" Пирло может возглавить "Сассуоло".

Ранее тренер "Сассуоло" Франческо Де Дзерби перебрался в "Шахтер", а руководство клуба высоко оценивает работу Пирло.

По итогам сезона "Ювентус" финишировал в Серии А на четвертом месте, а "Сассуоло" - на восьмом.

Читайте также: Гасперини может возглавить "Ювентус". | http://soccernews.ru