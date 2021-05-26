Пирло может возглавить другой итальянский клуб
Фото твиттер Андреа Пирло
Будущее наставника "Ювентуса" Андреа Пирло остается неопределенным.
Как сообщает журналист Николо Скира, в случае ухода из "старой синьоры" Пирло может возглавить "Сассуоло".
Ранее тренер "Сассуоло" Франческо Де Дзерби перебрался в "Шахтер", а руководство клуба высоко оценивает работу Пирло.
По итогам сезона "Ювентус" финишировал в Серии А на четвертом месте, а "Сассуоло" - на восьмом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17