Пирло может возглавить один из клубов Серии А

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Пирло может возглавить один из клубов Серии АФото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен

Экс-наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло может возглавить один из клубов итальянской Серии А.

Как сообщает журналист Даниэле Лонго, сейчас на итальянского специалиста претендуют два клуба — "Дженоа" и "Сампдория". Но Пирло в случае принятия одного из этих предложений будет вынужден отказаться от своего оклада в "Ювентуса".

"Старая Синьра" и итальянский тренер до сих пор связаны контрактными обязательствами, несмотря на увольнение прошедшим летом.

Ранее Пирло был одним из претендентов на пост главного тренера "Барселоны".

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