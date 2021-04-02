Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона

Фото: Твиттер @Pirlo_official

Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло перед матчем с "Торино" в Серии А озвучил цели команды на концовку сезона, сообщает Football Italia.

"Необходимо выплеснуть весь гнев, потому что у нас есть большое желание победить. Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит впереди и позади.

Наша цель заключается в том, чтобы победить завтра, а потом будем думать о следующей игре", – заявил Пирло.

Напомним, по информации La Gazzetta dello Sport, 41-летнему специалисту дали два матча на исправление результатов "старой синьоры". Это игра 3 апреля в гостях с "Торино" и домашний матч с "Наполи" 7 апреля.

На данный момент "старая синьора" занимает 3 место в Чемпионате Италии, имея в своем активе 55 очков, что на 10 меньше, чем у лидирующего "Интера".