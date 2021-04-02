Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезона

Теги андреа пирлоювентус

Пирло назвал цель "Ювентуса" на остаток сезонаФото: Твиттер @Pirlo_official 
Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло перед матчем с "Торино" в Серии А озвучил цели команды на концовку сезона, сообщает Football Italia.

"Необходимо выплеснуть весь гнев, потому что у нас есть большое желание победить. Цель состоит в том, чтобы выиграть все матчи, а затем посмотреть, что происходит впереди и позади.

Наша цель заключается в том, чтобы победить завтра, а потом будем думать о следующей игре", – заявил Пирло.

Напомним, по информации La Gazzetta dello Sport, 41-летнему специалисту дали два матча на исправление результатов "старой синьоры". Это игра 3 апреля в гостях с "Торино" и домашний матч с "Наполи" 7 апреля.

На данный момент "старая синьора" занимает 3 место в Чемпионате Италии, имея в своем активе 55 очков, что на 10 меньше, чем у лидирующего "Интера".

Читать также: "Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Камавинга летом уйдет из "Ренна"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов