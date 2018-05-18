Пирло назвал фаворита Чемпионата Мира-2018

Бывший полузащитник сборной Италии Андреа Пирло назвал команду, которая является фаворитом Чемпионата Мира-2018.

По мнению итальянца, больше шансов выиграть турнир у бразильцев.

Напомним, что сборная Бразилии сыграет в группе со Швейцарией (17 июня), Коста-Рикой (22 июня) и Сербией (27 июня).

"Для меня Бразилия, безусловно, является фаворитом. У них очень сбалансированная и талантливая команда. После позора в 2014 году на родном стадионе бразильцы наверняка наверстают упущенное", - отметил итальянец.

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