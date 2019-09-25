Пирло назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А
Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло считает, что "Ювентус" продолжает оставаться главным фаворитом в гонке за скудетто.
"Ювентус" способен продолжить серию из побед в чемпионате, несмотря на убедительные выступления "Интера" и "Наполи" в начале сезона. Тренеру и игрокам "Юве" необходимо дать время. Команда остаётся фаворитом сезона", - цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, что бывший полузащитник выступал за "старую синьору" с 2011 по 2015 год.
Также отметим, что "Ювентус" становился чемпионом Италии в восьми последних сезонах.
В текущем розыгрыше Серии А туринцы лидируют после пяти сыгранных матчей, но у идущего вторым "Интера" есть игра в запасе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|5
|13
|2
|Интер Милан
|4
|12
|3
|Наполи
|4
|9
|4
|Рома
|4
|8
|5
|Лацио
|4
|7
|6
|Аталанта
|4
|7
|7
|Болонья
|4
|7
|8
|Сассуоло
|4
|6
|9
|Кальяри
|4
|6
|10
|Торино
|4
|6
|11
|Милан
|4
|6
|12
|Брешия
|5
|6
|13
|Хеллас Верона
|5
|5
|14
|Дженоа
|4
|4
|15
|Удинезе
|5
|4
|16
|Парма
|4
|3
|17
|СПАЛ
|4
|3
|18
|Лечче
|4
|3
|19
|Сампдория
|4
|3
|20
|Фиорентина
|4
|2