Пирло назвал фаворита текущего розыгрыша Серии А

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло считает, что "Ювентус" продолжает оставаться главным фаворитом в гонке за скудетто.

"Ювентус" способен продолжить серию из побед в чемпионате, несмотря на убедительные выступления "Интера" и "Наполи" в начале сезона. Тренеру и игрокам "Юве" необходимо дать время. Команда остаётся фаворитом сезона", - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что бывший полузащитник выступал за "старую синьору" с 2011 по 2015 год.

Также отметим, что "Ювентус" становился чемпионом Италии в восьми последних сезонах.

В текущем розыгрыше Серии А туринцы лидируют после пяти сыгранных матчей, но у идущего вторым "Интера" есть игра в запасе.

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