Пирло назвал лучшего полузащитника мира прямо сейчас
Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло рассказал, кого он считает лучшим полузащитником мира на сегодняшний день.
"Я считаю, что прямо сейчас Френки де Йонг является лучшим. Он обладает всеми качествами, чтобы играть на позиции центрального полузащитника. У него есть характер и техника. Также он хорошо читает игру и следит за перемещением других футболистов. Френки - отличный игрок", - цитирует Пирло Daily Mail.
22-летний де Йонг в текущем сезоне сыграл 52 матча во всех турнирах в составе "Аякса", забил 4 гола и сделал 4 ассиста.
Ещё зимой перспективного голландца купила "Барселона", выложив 75 миллионов евро без учёта бонусов. К новой команде хавбек присоединится в июле.
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|7
|Эспаньол
|38
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|38
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|9
|Реал Сосьедад
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|Бетис
|38
|50
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|Алавес
|38
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|Леганес
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|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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|18
|Жирона
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