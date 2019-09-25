Пирло назвал наиболее похожего на себя действующего игрока

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Пирло назвал наиболее похожего на себя действующего игрока

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло рассказал, кого можно считать его преемником в плане манеры игры.

"Кого я считаю "новым Пирло"? Единственный, кто, возможно, на меня похож - Френки Де Йонг. Миралем Пьянич имеет что-то похожее в своём стиле игры, но у нас немного разные подходы", - цитирует 40-летнего бывшего полузащитника Football Italia.

Напомним, что Пирло в течение карьеры выступал за "Интер", "Брешию", "Реджину", "Милан", "Ювентус" и "Нью-Йорк Сити".

Де Йонг минувшим летом перебрался в "Барселону". До этого голландец защищал цвета "Аякса".

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