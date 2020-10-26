Пирло назвал оптимальную позицию для Роналду

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло порассуждал о том, на какой позиции лучше всего использовать нападающего Криштиану Роналду.

"Роналду может играть вместе с Моратой или Дибалой. Оптимальная позиция Криштиану - начинать левым инсайдом и смещаться в центр", - цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что 35-летний португалец пропустил уже три матча "Ювентуса" из-за коронавируса - в двух из них команда потеряла очки.

На счету Роналду в этом сезоне 3 гола и 1 ассист в 2 играх.

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