Пирло назвал оптимальную позицию для Роналду
Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло порассуждал о том, на какой позиции лучше всего использовать нападающего Криштиану Роналду.
"Роналду может играть вместе с Моратой или Дибалой. Оптимальная позиция Криштиану - начинать левым инсайдом и смещаться в центр", - цитирует Пирло Football Italia.
Напомним, что 35-летний португалец пропустил уже три матча "Ювентуса" из-за коронавируса - в двух из них команда потеряла очки.
На счету Роналду в этом сезоне 3 гола и 1 ассист в 2 играх.
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