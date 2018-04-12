Пирло назвал своих самого техничного партнера по команде и самого сильного соперника

Теги роналдиньоандреа пирлолионель месси

Пирло назвал своих самого техничного партнера по команде и самого сильного соперникаИзвестный в прошлом итальянский футболист Андреа Пирло назвал своих самого техничного партнера по команде и самого сильного соперника.

"Мой самый техничный партнер по команде? Роналдиньо. Самый сильный соперник, против которого мне приходилось играть? Месси", - приводит слова бывшего футболиста gianlucadimarzio.com.

Напомним, УЕФА опубликовал команду недели в Лиге Чемпионов. | soccernews.ru

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