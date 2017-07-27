Пирло: "Не думаю, что "Милан" сможет побороться за скудетто"

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Пирло: "Не думаю, что "Милан" сможет побороться за скудетто"
Известный итальянский полузащитник Андреа Пирло считает, что у "Милана" нет шансов стать чемпионом Италии в этом сезоне.

"Не думаю, что "Милан" сможет побороться за скудетто. В команду пришло около десяти новых футболистов, которым нужно сыграться. Когда этот процесс завершится, "Милан" станет стопроцентным конкурентов "Ювентусу". Тренеру миланцев предстоит нелегкая задача, превратить большую группу игроков в единое целое. Думаю, что чемпионом, как обычно, станет "Ювентус", - приводит слова Пирло La Repubblica.

Напомним, что этим летом "Милан" купил 10 новых футболистов, потратив на трансферы почти 190 миллионов евро.

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