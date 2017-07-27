Пирло: "Не думаю, что "Милан" сможет побороться за скудетто"
Известный итальянский полузащитник Андреа Пирло считает, что у "Милана" нет шансов стать чемпионом Италии в этом сезоне.
"Не думаю, что "Милан" сможет побороться за скудетто. В команду пришло около десяти новых футболистов, которым нужно сыграться. Когда этот процесс завершится, "Милан" станет стопроцентным конкурентов "Ювентусу". Тренеру миланцев предстоит нелегкая задача, превратить большую группу игроков в единое целое. Думаю, что чемпионом, как обычно, станет "Ювентус", - приводит слова Пирло La Repubblica.
Напомним, что этим летом "Милан" купил 10 новых футболистов, потратив на трансферы почти 190 миллионов евро.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|38
|91
|2
|Рома
|38
|87
|3
|Наполи
|38
|86
|4
|Аталанта
|38
|72
|5
|Лацио
|38
|70
|6
|Милан
|38
|63
|7
|Интер Милан
|38
|62
|8
|Фиорентина
|38
|60
|9
|Торино
|38
|53
|10
|Сампдория
|38
|48
|11
|Кальяри
|38
|47
|12
|Сассуоло
|38
|46
|13
|Удинезе
|38
|45
|14
|Кьево
|38
|43
|15
|Болонья
|38
|41
|16
|Дженоа
|38
|36
|17
|Кротоне
|38
|34
|18
|Эмполи
|38
|32
|19
|Палермо
|38
|26
|20
|Пескара
|38
|18