Пирло не намерен завершать карьеру тренера
Фото: инстаграм Пирло/Автор неизвестен
Андреа Пирло дал первое интервью после ухода из "Ювентуса".
О контроле: "Молодые тренеры хотят владеть инициативой. Футбол движется именно в этом направлении. Все началось с Гвардиолы. Если ты не контролируешь игру, победить сложно. Конечно, бывают ситуации, когда у команды 90% контроля, а она пропускает с единственного удара соперника. Но я предпочитаю проиграть так, чем весь матч защищаться в своей штрафной, стараясь забить в контратаке".
О своем стиле: "Мой диплом? Я бы ни слова не изменил в нем из-за того, что некоторые результаты были не особо хорошими. Это то, что я думаю об игре – нужно начинать атаки от своих ворот, стараться держать мяч, возвращать себе владение как можно быстрее. Многое зависит от игроков, от того, что они умеют. Игроки намного важнее тренеров. Тренеры должны адаптироваться".
О сезоне в "Юве": "Я многому научился. Это мой первый тренерский опыт, сезон получился очень интенсивным, мы стартовали, проведя один товарищеский матч. Все было очень быстро. Играли каждый три дня, без болельщиков, без времени на восстановление, без возможности тренироваться и готовиться к следующему матчу. Сложно было пробовать что-то новое. Важно было восстановиться".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17