Пирло не сможет работать в сборной Италии

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Пирло не сможет работать в сборной Италии

Легендарный итальянский футболист Андреа Пирло не будет работать в сборной Италии, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, Пирло запрещено работать тренером до лета 2019 года, так как у него действует контракт на работу эксперта со Sky Italia.

Таким образом, помогать главному тренеру итальянской национальной команды Роберто Манчини будет Анджело Грегуччи.

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