Фото: инстаграм Андреа Пирло/Автор неизвестен

Бывший главный тренер туринского "Ювентуса" Андреа Пирло не возглавит "Барселону", сообщает журналист Sky Sport Маттео Моретто в своем твиттере.

По сведениям источника, руководство каталонского клуба не рассматривает кандидатуру итальянского специалиста. Ранее сообщалось, что "Барселона" в ближайшее время может уволить нынешнего наставника Рональда Кумана.

Напомним, что после четырех туров "Барселона" занимает лишь восьмое место в Ла Лиге.

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