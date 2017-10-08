Пирло: "Невыход в финальную часть ЧМ-2018 станет катастрофой в плане развития сборной"

Хавбек Андреа Пирло высказался об игре сборной Италии.

"К сожалению, матч с Македонией получился весьма неудачным. Было важно добиться положительного результата, а теперь чувствуется напряжение. Невыход в финальную часть Чемпионата Мира станет катастрофой в плане развития сборной. Но нас еще ждут стыковые матчи. Надеюсь, что проблема все-таки разрешится.

Итальянский футбол не болен. Действительно, у нас было два досадных вылета из ЧМ, но были и отличные выступления на двух чемпионатах Европы. Немного удачи - и мы могли дойти до финала вместе со сборной Франции. У нас идет смена поколений. То же самое уже произошло с Германией, Францией и Испанией. Когда все закончится, наступит более благоприятный период и мы снова начнем побеждать" - приводит слова Пирло Football Italia.

Читайте также: Пирло зимой повесит бутсы на гвоздь. | http://soccernews.ru