Пирло - о матче со "Специей": "Провели отличную игру"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло подвел итоги победного матча Серии А над "Специей" (4:1).

В этой игре 35-летний Роналду вышел на замену и оформил дубль. Ранее игрок излечился от коронавируса.

"Провели отличный матч и могли решить исход еще в первой половине матча. Мы создавали много моментов, так как хотели победить. Роналду помог нам это сделать. Ждали его возвращения, чтобы немного изменить схему.

Криштиану и Дибала продолжают добавлять, посмотрим, как они будут смотреться в будущем", - передает слова Пирло Football Italia.

После 6 туров Серии А "Ювентус" расположился на 2 месте в турнирной таблице. 4 ноября туринцы проведут матч 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с "Ференцварошем".

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