Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"

Теги андреа пирлокриштиану роналдуювентуспорту

Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло уверен, в ворота "Порту" должен был быть назначен пенальти за фол на Криштиану Роналду.

Напомним, в конце первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Ювентусом", португальский нападающий гостей на последних секундах упал в штрафной "драконов", но главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не стал назначать пенальти, а закончил матч.

"Такие эпизоды делают разницу. Уверен, что это очевидный пенальти. Главный судья объяснил нам свое мнение по этому вопросу. Он заявил, что время матча истекло, и поэтому он не хотел смотреть повтор. Это странно.

Считаю, что если эпизод может изменить исход игры, то ты просто обязан пойти и посмотреть повтор. Даже если момент был на последней секунде - нужно иметь смелость, чтобы показать на точку. Судья смелости не имел", – сказал Пирло в эфире ютуб-канала Italian Football News.

Читать также: "Ювентус" проиграл "Порту" в матче Лиги Чемпионов | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Лионель Месси?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"

Главный тренер "Фиорентины": "Кокорин все еще не в лучшей форме"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 6 10
2 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 10
3 Осер Осер 6 7
4 ПСВ ПСВ 6 6
Группа B М О
1 Валенсия Валенсия 6 16
2 Базель Базель 6 9
3 Ливерпуль Ливерпуль 6 8
4 Спартак Москва Спартак Москва 6 0
Группа C М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 9
2 Рома Рома 6 9
3 АЕК АЕК 6 6
4 Генк Генк 6 4
Группа D М О
1 Интер Милан Интер Милан 6 11
2 Аякс Аякс 6 8
3 Лион Лион 6 8
4 Русенборг Русенборг 6 4
Группа E М О
1 Ювентус Ювентус 6 13
2 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 6 9
3 Динамо Киев Динамо Киев 6 7
4 Фейеноорд Фейеноорд 6 5
Группа F М О
1 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 15
2 Байер Леверкузен Байер Леверкузен 6 9
3 Маккаби Хайфа Маккаби Хайфа 6 7
4 Олимпиакос Пирей Олимпиакос Пирей 6 4
Группа G М О
1 Милан Милан 6 12
2 Депортиво Ла-Корунья Депортиво Ла-Корунья 6 12
3 Ланс Ланс 6 8
4 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 2
Группа H М О
1 Барселона Барселона 6 18
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 7
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 5
4 Галатасарай Галатасарай 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов