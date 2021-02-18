Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"
Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло уверен, в ворота "Порту" должен был быть назначен пенальти за фол на Криштиану Роналду.
Напомним, в конце первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Ювентусом", португальский нападающий гостей на последних секундах упал в штрафной "драконов", но главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не стал назначать пенальти, а закончил матч.
"Такие эпизоды делают разницу. Уверен, что это очевидный пенальти. Главный судья объяснил нам свое мнение по этому вопросу. Он заявил, что время матча истекло, и поэтому он не хотел смотреть повтор. Это странно.
Считаю, что если эпизод может изменить исход игры, то ты просто обязан пойти и посмотреть повтор. Даже если момент был на последней секунде - нужно иметь смелость, чтобы показать на точку. Судья смелости не имел", – сказал Пирло в эфире ютуб-канала Italian Football News.
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