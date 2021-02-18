Пирло - о падении Роналду: "Очевидный пенальти. Судья струсил"

Главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло уверен, в ворота "Порту" должен был быть назначен пенальти за фол на Криштиану Роналду.



Напомним, в конце первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между "Порту" и "Ювентусом", португальский нападающий гостей на последних секундах упал в штрафной "драконов", но главный арбитр встречи Карлос дель Серро Гранде не стал назначать пенальти, а закончил матч.

"Такие эпизоды делают разницу. Уверен, что это очевидный пенальти. Главный судья объяснил нам свое мнение по этому вопросу. Он заявил, что время матча истекло, и поэтому он не хотел смотреть повтор. Это странно.