Пирло о Суперкубке: "Это не битва Пирло и Гаттузо. Это "Ювентус" – "Наполи""

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Пирло о Суперкубке: "Это не битва Пирло и Гаттузо. Это "Ювентус" – "Наполи""Наставник "Ювентуса" Андреа Пирло высказался о предстоящем матче за Суперкубок Италии против "Наполи".

У Гаттузо сильная команда. Они показывают отличный футбол сейчас, хотя в прошлом тоже прекрасно играли. На тренировках мы нарабатывали несколько схем, посмотрим, может получится применить их в игре.

Финал – лучшее время, чтобы реабилитироваться после поражения от "Интера". Мы хотим взять Суперкубок и, уверен, у нас все получится.

Знаете, это не мое противостояние с Гаттузо. Это битва двух команд - "Ювентуса" и "Наполи. Два больших коллектива, заслужившие этот матч", – приводит слова сайт Джанлуки Ди Марцио

Напомним, что "Ювентус" и "Наполи" сыграют сегодня, 20 января. Начало – в 23:00 по московскому времени.

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