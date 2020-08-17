Пирло обсудил с Роналду его роль в "Ювентусе"

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Пирло обсудил с Роналду его роль в "Ювентусе"

Новый главный тренер "Ювентуса" Андреа Пирло провёл телефонный разговор с нападающим Криштиану Роналду.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, стороны обсудили роль звёздного португальца в команде.

По сведениям издания, Пирло заверил 35-летнего форварда, что он останется ключевым игроком "старой синьоры".

Ранее стало известно, что "Ювентус" рассматривает вариант с продажей Роналду из-за его высокой зарплаты.

Контракт игрока с туринским клубом рассчитан до 2022 года. За два сезона он забил 65 голов и сделал 18 ассистов в 89 матчах.

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