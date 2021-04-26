Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл промежуточные итоги сезона для своей команды.

"Я учусь в каждом матче, но я недоволен сезоном, учитывая ожидания перед его началом. И клуб, думаю, тоже не в восторге. Мы сработали не так, как хотели", - цитирует Пирло Football Italia.

Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на третьем месте в Серии А. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из Лиги Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

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