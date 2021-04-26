Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне

Теги ювентусандреа пирло

Пирло оценил результаты "Ювентуса" в этом сезоне

Фото твиттер Андреа Пирло

Наставник туринского "Ювентуса" Андреа Пирло подвёл промежуточные итоги сезона для своей команды.

"Я учусь в каждом матче, но я недоволен сезоном, учитывая ожидания перед его началом. И клуб, думаю, тоже не в восторге. Мы сработали не так, как хотели", - цитирует Пирло Football Italia.

Для 41-летнего специалиста это первый тренерский опыт. Он возглавил "старую синьору" в августе 2020 года.

В текущем сезоне "Ювентус" идёт на третьем месте в Серии А. Команда вышла в финал Кубка Италии, а из Лиги Чемпионов вылетела на стадии 1/8 финала.

Не пропустите: Названо условие, при котором Пирло останется тренером "Ювентуса". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"

Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов